Lukaku, niente discorsi Chelsea-Inter: fissata la data dell’incontro

Il futuro di Romelu Lukaku è uno dei temi che l’Inter dovrà affrontare in vista della prossima stagione. Secondo il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, al momento i nerazzurri non hanno ancora intavolato i discorsi con il Chelsea. Fissando una data per l’incontro.

DISCORSI NON ANCORA AVVIATI – Non è ancora il momento per i discorsi tra Chelsea e Inter per definire il futuro di Romelu Lukaku. Come riporta il noto giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo profilo Twitter ufficiale, ogni tipo di discorso è rimandato a fine stagione, dopo che i nerazzurri avranno disputato la finale di Champions League. Il focus di Lukaku, al momento, è soltanto sull’Inter.