Fabbian fonte di guadagno per l’Inter: bisogna solo decidere quando

Giovanni Fabbian sta disputando un’ottima stagione con la Reggina, in Serie B. Ma quale sarà il futuro del talento classe 2003 di proprietà dell’Inter?

UOVO D’ORO – Giovanni Fabbian sta facendo le fortune della Reggina, in Serie B. Con 5 gol e un assist in 19 presenze, è uno dei principali artefici del secondo posto in classifica dei calabresi. E a settembre, nel primo mese completo della sua carriera da professionista, è stato nominato MVP del campionato cadetto. Un semestre strepitoso per il centrocampista classe 2003 di proprietà dell’Inter. Che ora si interroga sul suo futuro, poiché già in estate Fabbian si troverà dinanzi a un bivio.

Fabbian sarà il nuovo Dimarco o il nuovo Casadei?

BIVIO NERAZZURRO – In questo preciso momento storico, le esigenze di bilancio guidano ogni strategia dell’Inter. Pertanto è inutile dire che Fabbian potrebbe diventare per certi versi il nuovo Cesare Casadei. Ossia un nuovo nome sotto la voce “plusvalenze”, augurandosi di fare ancora meglio della scorsa estate. Casadei passa al Chelsea per 20 milioni di euro dopo una strepitosa stagione in Primavera. Quanto si potrebbe invece realizzare col centrocampista 19enne della Reggina, dopo un ottimo campionato di Serie B? Fabbian andrebbe così a contribuire al tanto decantato autofinanziamento che l’Inter vuole realizzare sul mercato. Una cessione dolorosa ma necessaria, per evitare di toccare nomi più grossi nella rosa nerazzurra. Ma c’è anche un’altra strada, legata sempre al mercato.

TALENTO FATTO IN CASA – C’è un esempio fulgido di giocatore cresciuto nell’Inter, e che ora ha un ruolo di primo piano nell’undici nerazzurro. Parliamo ovviamente di Federico Dimarco, autentico protagonista in prima squadra. Che in nerazzurro ha 61 presenze e 5 gol in un anno e mezzo, dopo averne trascorsi quasi cinque in prestito. E il cui valore è sicuramente superiore rispetto a quello di due o tre stagioni fa. Dimarco venne tenuto in nerazzurro per motivi quantitativi, ossia colmare un posto vacante tra le riserve sulla fascia sinistra. E lo stesso destino potrebbe toccare proprio a Fabbian, considerando soprattutto la sempre più probabile uscita di Roberto Gagliardini. Il cui vuoto andrà colmato. E si può farlo a costo zero, posticipando l’eventualità di una plusvalenza, sarebbe ugualmente un guadagno per l’Inter.