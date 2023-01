Lukaku: «Ho l’Inter nel cuore. Tifosi migliori del Mondo. Spero di rimanere»

Un piccolo estratto dell’intervista fatta da Barzaghi a Lukaku. Di seguito le dichiarazioni dell’attaccante dell’Inter trasmesse da Sky Sport 24.

L’INTER NEL CUORE – Nel breve estratto trasmesso da Sky Sport 24, Romelu Lukaku (vedi intervista) afferma: «I tifosi nerazzurri sono veramente speciali, per me sono i migliori visti al Mondo. Anche se siamo in difficoltà loro sono sempre lì ad aiutare la squadra. Per me è stata una sorpresa perché pensavo che fossero ancora arrabbiati con me. Però, alla fine, penso che i tifosi lo sanno che io ho sempre l’Inter nel cuore, anche se sono andato via. Ho avuto delle conversazioni con i compagni di squadra e con la società, a loro ho detto la verità sul perché sono andato via e di voler tornare. Spero di rimanere nel futuro. Per me l’Inter vale tutto. Io devo fare tutto il necessario per il resto della squadra e per far sì che il club vinca». Questa parte dell’intervista fatta dal giornalista Matteo Barzaghi a Lukaku.