Gagliardini, quale futuro? Spunta una nuova pretendente in Serie A

Roberto Gagliardini è uno dei tanti giocatori dell’Inter con il contratto in scadenza. Il centrocampista piace in Serie A, in particolare al Monza, ma non solo.

GAGLIA – Il futuro di Roberto Gagliardini è più che mai in bilico. Il suo contratto andrà in scadenza a giugno 2023 e il rinnovo non sembra in programma. L’Inter ascolterà ogni offerta che potrebbe arrivare per il centrocampista 28enne. Su di lui c’è sempre stato l’interesse del Monza, con Adriano Galliani che ha fiutato l’affare a zero per giugno. Oltre al club brianzolo, un’altra squadra di Serie A è interessata a Gagliardini.

DIFFICILE – Come riporta Fabrizio Biasin con un tweet, il Torino è sulle tracce di Gagliardini. Ivan Juric non disprezzerebbe un giocatore di esperienza nel suo centrocampo. Il ruolo ormai a margine della rosa fa si che il centrocampista si stia guardando attorno. Il problema per una sua cessione già a gennaio è però complicato. L’ingaggio del giocatore è infatti da top club di Serie A. Ben diverso dalle disponibilità di Monza e Torino. Difficile, ma certamente impossibile.