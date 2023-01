Inter-Napoli, Kvaratskhelia fa paura. Soluzioni da trovare per Inzaghi

Kvaratskhelia è il pericolo più grande del Napoli, l’Inter deve essere cauta. Il 4 gennaio ci sarà lo scontro diretto tra le due compagini, Simone Inzaghi deve pensare ad un modo per fermare il georgiano e la sua classe.

PERICOLO – Mercoledì 4 gennaio si giocherà la partita più importante dell’anno per l’Inter di Simone Inzaghi. A San Siro verrà il Napoli, che ha già vinto in questa stagione al Meazza contro il Milan per 1-2. La squadra nerazzurra non può permettersi assolutamente una sconfitta e il tecnico piacentino deve trovare delle soluzioni per contrastare gli avversari in Inter-Napoli (vedi probabile formazione). Il primo pericolo sarà Khvicha Kvaratskhelia, l’esterno sinistro del Napoli che ha segnato addirittura 11 gol in 17 partite tra Serie A e Champions League. Il georgiano offre notevoli spunti ed è un terminale di estrema qualità, che garantisce anche passaggi vincenti: 7 assist in totale in stagione.

Inter-Napoli, 2 indiziati per la fascia destra

DIFESA – Trovare l’uomo giusto per fermare il georgiano del Napoli sarà fondamentale per portare a casa la vittoria. L’Inter ha bisogno di 3 punti e i primi pensieri andranno proprio ai pericoli più grandi degli avversari. Sulla destra il ballottaggio sarà tra Denzel Dumfries e Matteo Darmian. Raoul Bellanova ha trovato molto spazio nelle amichevoli, ma non ha dimostrato affidabilità da un punto di vista difensivo. L’olandese è tornato dai Mondiali da grande protagonista, ma ancora una volta ha fatto vedere chiaramente i suoi difetti. Nel match decisivo contro l’Argentina Dumfries ha provocato il rigore del momentaneo 0-2 di Lionel Messi, cadendo sulle finte di Marcos Acuna in area di rigore. L’esterno ex PSV Eindhoven permette di mantenere pericolosità offensivamente, ma non è una garanzia nella metà campo amica. Tutt’altro invece Mtteo Darmian, che solitamente è il giocatore più indiziato per queste sfide. Il calciatore di Legnano ha dovuto superare un infortunio agli adduttori, ma ora è in forma e può essere la soluzione giusta per Inter-Napoli. Dove fermare Kvaratskhelia sarà decisivo.