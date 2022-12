Fabbian è il futuro dell’Inter: possibile chance già il prossimo anno?

Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 attualmente in prestito alla Reggina, potrebbe avere una chance in Prima squadra già il prossimo anno

NUMERI INTERESSANTI – Giovanni Fabbian è un giocatore molto interessante. Il centrocampista di proprietà dell’Inter sta facendo benissimo con la Reggina di Filippo Inzaghi. Il tecnico degli amaranto sta plasmando Fabbian anche dal punto di vista realizzativo. Al momento sono 5 i gol realizzati dal giovane centrocampista. Se si pensa che è la sua prima esperienza tra “i grandi”, i numeri acquisiscono molto più valore. Fabbian è ormai un titolare della Reggina, con ben 18 partite giocate da titolare sulle 19 disputate.

FUTURO ALL’INTER? – La domanda che tutti si pongono è quale potrebbe essere il futuro del giocatore di proprietà dell’Inter. La speranza è quella che non riaccada quanto successo con Casadei, ex compagno di Fabbian l’anno scorso in Primavera, ceduto al Chelsea quest’estate. Molto dipenderà dalle vicende societarie che coinvolgono l’Inter, ma l’idea è di portare Fabbian in Prima squadra già dal prossimo anno. La soluzione potrebbe essere di integrarlo come sesto centrocampista, andando a prendere il posto di Gagliardini, che a giugno lascerà l’Inter a parametro zero. Tutto poi dipenderà anche dai prossimi sei mesi di Fabbian con la maglia della Reggina. Se le risposte dovessero continuare ad essere positive, allora le porte di Appiano Gentile si potrebbero aprire già a giugno.