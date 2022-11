Dzeko, da gennaio presenza all’Inter centrale. Bomber ed anche leader

La stagione di Edin Dzeko sta andando nel migliore dei modi. Il bosniaco sta giocando oltre le aspettative con l’Inter e non sta affatto facendo rimpiangere l’assenza di Romelu Lukaku. Quale sarà il suo ruolo nella seconda parte della stagione?

BOMBER – Edin Dzeko è più che mai al centro del progetto dell’Inter e di Simone Inzaghi. Al suo arrivo, poco più di un anno fa, nessuno si sarebbe aspettato un’esperienza così positiva. Sicuramente con il rientro di Romelu Lukaku il minutaggio sarà minore, ma la titolarità sarà difficile togliergliela. Inzaghi ha bisogno del suo numero 9 e per questo c’è bisogno di una soluzione. Il bosniaco sta smentendo tutti a suon di ottime prestazioni e gol segnati. Tra nazionale e club Dzeko ha colpito 12 volte in 27 partite. Con l’Inter sono arrivati 9 gol (più di tutti) e anche 4 assist. I numeri non sono gli unici ad essere eloquenti su Edin Dzeko, anche se sono impressionanti. Lo scorso anno 17 reti e 9 assist al suo primo anno con la maglia dell’Inter.

Inter, Dzeko da rinnovo!

LEADER – Dzeko non contribuisce alle vittorie dell’Inter solamente in termini realizzativi. I suoi 36 anni e l’enorme esperienza in campo internazionale gli permettono di essere un leader all’interno dello spogliatoio. Il bosniaco è un trascinatore sia a livello emotivo che calcistico. Il suo ingresso in campo nel derby perso 3-2 poteva essere la mossa vincente, ma Maignan e la sfortuna non hanno permesso ciò. I suoi gol nei momenti decisivi, soprattutto quelli in Champions League contro Viktoria Plzen e Shakhtar Donetsk lo scorso anno. Prima di Edin l’Inter non era ancora riuscita a ottenere gli ottavi di finale nell’Europa che conta. Con lui la storia è cambiata e la squadra nerazzurra raggiunge risultati diversi. Il rinnovo del contratto per il numero 9 sembra una pura formalità (vedi articolo).