Lautaro Martinez vuole il riscatto con l’Argentina al bivio. L’Inter osserva

L’Argentina si trova ad un bivio decisivo per i suoi Mondiali in Qatar: il futuro della Seleccion dipende prettamente dalla partita contro la Polonia. Lautaro Martinez vuole riscattarsi, l’occasione è una di quelle irripetibili. Scaloni ha bisogno di lui.

PAZIENZA – L’Argentina sta per disputare la partita più decisiva di questa esperienza ai Mondiali in Qatar. Contro la Polonia ci si gioca la qualificazione e l’avversaria da affrontare agli ottavi di finale. In caso di vittoria, la Seleccion arriverà prima nel girone e affronterà la seconda del girone D (Australia, Danimarca o Tunisia). In caso di sconfitta invece ci sarà nuovamente lo scontro con la Francia. Lautaro Martinez è forse la delusione più grande di queste prime due partite dell’Argentina. Il Commissario tecnico Scaloni gli ha dato fiducia, ma quest’ultima non è stata contraccambiata. Non è così sicura la titolarità del numero 22 (vedi articolo), che potrebbe fare panchina per lasciare spazio a Julian Alvarez. Come è accaduto nei primi 180 minuti di questo Mondiale, la squadra sudamericana farà affidamento al solito Lionel Messi, già a quota 2 gol.