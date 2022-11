Lautaro Martinez, problema fisico prima di Polonia-Argentina: le condizioni

Lautaro Martinez non è al meglio alla vigilia di Polonia-Argentina, il dentro o fuori per la Seleccion ai Mondiali. Da TyC Sports arrivano aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante dell’Inter.

NON AL 100% – L’avvio dei Mondiali per Lautaro Martinez non è certo stato come l’attaccante dell’Inter si aspettava. Due partite, nessun gol, la sostituzione in anticipo contro il Messico e molte critiche (soprattutto in Italia). Il Toro, stando a TyC Sports, ha anche un problema fisico: un colpo subito a una caviglia. Questo però non gli impedirà di giocare, quindi domani sarà regolarmente in campo per Polonia-Argentina. Il commissario tecnico Lionel Scaloni parlerà in conferenza stampa alle 14.15 e ha un dubbio: Guido Rodriguez o Enzo Fernandez, quest’ultimo ha segnato un gran gol sabato. Per il resto saranno gli stessi visti tre giorni fa. Questa la probabile formazione di Scaloni per Polonia-Argentina, secondo TyC Sports: E. Martinez; Montiel, Otamendi, Li. Martinez, Acuna; De Paul, G. Rodriguez o E. Fernandez, Mac Allister; Di Maria, Lautaro Martinez, Messi.