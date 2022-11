Inter, ne rimangono 5 ai Mondiali: Onana e Correa di ritorno verso Milano

L’esperienza ai Mondiali dei giocatori dell’Inter non sta andando nel migliore dei modi. 2 giocatori su 7 convocati già sono ripartiti dal Qatar. Tra i restanti il rischio di non passare i gironi è concreto, soprattutto per un attaccante.

MALUMORI – I giocatori dell’Inter non stanno giocando secondo le aspettative. Dei 7 giocatori convocati già 2 sono di ritorno dal Qatar. Si tratta di Joaquin Correa e André Onana, che hanno vissuto situazioni particolari. L’argentino ha lasciato la nazionale a causa di un problema al ginocchio riscontrato in Serie A e sarà presente già venerdì alla ripresa degli allenamenti generale. Il portiere camerunense ha concluso la sua esperienza ai Mondiali per problemi di feeling con il Commissario tecnico Song. Anche un altro giocatore dell’Inter rischia di lasciare il Qatar prima del previsto: Romelu Lukaku. In caso di pareggio o sconfitta contro la Croazia del compagno Brozovic, il Belgio uscirà e l’attaccante potrà così riposarsi in vista della ripresa del campionato.

ALTRI – Anche gli altri convocati nerazzurri non stanno impressionando. Lautaro Martinez ha raccolto numerose critiche, non ha mai segnato e ha ricevuto una diretta bocciatura dal Ct Scaloni. La sostituzione al minuto 63 per Alvarez è emblematica dell’umore dell’allenatore. Stefan de Vrij non ha ancora esordito e non è in programma un suo inserimento nella difesa dell’Olanda. Il suo compagno di club e nazionale Denzel Dumfries è l’unico con 3 partite giocate su 3, anche se le prestazioni non sono state degne di nota (vedi pagella). Marcelo Brozovic sta ritrovando fiducia e forma e i segnali sono più che positivi per Simone Inzaghi.