Lukaku al punto di svolta: Croazia-Belgio la partita spartiacque

Per Romelu Lukaku Croazia-Belgio di giovedì è una partita che può segnare la svolta per la sua stagione. Dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto fuori finora, l’attaccante dell’Inter ha la possibilità di mostrare il suo stato di forma. E rendersi decisivo quando la sua squadra ne ha più bisogno.

ROMELU, SERVI TU – Croazia-Belgio è una vera e propria sfida da dentro o fuori per entrambe le squadre. Questo, chiaramente, salvo un suicidio sportivo del Marocco nell’ultima sfida contro il Canada. Ai nordafricani, indipendentemente dal risultato dell’altra partita, basta un pareggio per avere la sicurezza di passare agli ottavi di finale dei Mondiali. Marcelo Brozovic contro Romelu Lukaku, una sfida calcisticamente fratricida che vedrà una delle due nazionali venire eliminata anzitempo dalla competizione. Questa è la partita nella quale proprio Romelu Lukaku dovrà lanciare un segnale e dimostrare a tutti di essere tornato il giocatore decisivo che ci si aspetta. Anche all’Inter.

SPARTIACQUE – Dopo le tante critiche per le scadenti prestazioni con la maglia del Chelsea e il non-contributo all’Inter nella prima parte di stagione, Romelu Lukaku ha bisogno di ritrovare le sue certezze. Ecco perché proprio la sfida contro la Croazia può essere lo spartiacque per la sua stagione, con i tifosi nerazzurri che si aspettano da lui al rientro ciò che aveva fatto vedere nei primi due anni in Italia. Che sia dall’inizio, o a partita in corso, Lukaku deve rispondere presente. In quello che è a tutti gli effetti un treno che, probabilmente, non passerà più in carriera.