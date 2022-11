De Vrij, ok al rinnovo con l’Inter! La condizione da rispettare è una

Nelle ultime ore sono uscite notizie circa il rinnovo di Stefan de Vrij con l’Inter (vedi articolo). La dirigenza nerazzurra sembra disposta ad aprire le trattative, ma solamente ad una condizione. Intanto l’olandese non brilla ai Mondiali.

CIFRE – La trattativa tra la dirigenza dell’Inter e Stefan de Vrij è iniziata. L’obiettivo è il rinnovo del contratto, in scadenza il 30 giugno 2023. L’olandese adesso è in Qatar per disputare i Mondiali con la sua nazionale. L’esperienza non sta andando nel verso giusto, in quanto il difensore nerazzurro ha totalizzato 0 minuti anche oggi (vedi report). Neanche una presenza e la possibilità di esordire nella competizione che lo ha confermato ad alti livelli nel 2014. Secondo Tuttosport il rinnovo è possibile solamente ad una condizione: il mantenimento delle stesse cifre dell’attuale contratto. Stipendio intorno ai 4 milioni senza aumenti o bonus. Questa è stata la prima offerta dell’Inter, ora sta al difensore la decisione di accettare o meno.

Inter, de Vrij merita il rinnovo?

PERPLESSI – Sicuramente Stefan de Vrij non sta passando un buon periodo a livello personale. Ha perso la titolarità in nazionale e a Milano Francesco Acerbi gli fa grande concorrenza. Le prestazioni hanno destato dubbi che continuano a persistere ormai da tempo. Il calo del giocatore è iniziato proprio con il ritorno del suo ex allenatore alla Lazio Simone Inzaghi ed ora è lampante. L’errore dell’ultima partita con l’Atalanta è clamoroso per un difensore del suo calibro. La domanda che ci si pone è ovvia e riguarda la sua affidabilità nel futuro. Conviene veramente rinnovare de Vrij, anche alle stesse cifre attuali?