Olanda-Ecuador, Dumfries 90′ in campo: analisi della prestazione

Denzel Dumfries ha chiuso la sua terza partita mondiale giocando ancora una volta 90′. Ecco la pagella del numero 2 nerazzurro, che ha giocato una partita decisamente migliore rispetto a quella contro l’Ecuador.

SUFFICIENZA – Denzel Dumfries chiude la sua fase a gironi con la maglia dell’Olanda collezionando ben 270′, ovvero tutti quelli disponibili. Contro il Qatar il numero 22 mostra dei piccoli passi avanti, forse dovuti anche all’avversario che si trovava di fronte, era decisamente meno forte rispetto a Senegal ed Ecuador. L’esterno dell’Inter punta più spesso l’uomo e riesce ad arrivare al cross sul fondo, sua principale caratteristica. Il gol del raddoppio vede coinvolto anche lui – in piccola parte – e nonostante il risultato acquisito continua a spingere fino all’ultimo minuto. L’olandese originario di Aruba riesce a strappare la sufficienza anche grazie al risultato positivo della squadra (qui il report). I numeri del prossimo paragrafo potrebbero raccontare una partita diversa, ma che in realtà ha visto dei piccoli miglioramenti nella performance dell’esterno destro dell’Inter.

DATI – Ecco alcuni numeri della partita del classe ’96. A fronte di 68 palloni toccati, rimangono ancora troppi i possessi persi, ben 12 – 4 in meno del match contro il Senegal, ma numero ancora troppo alto – . I contrasti vinti sono 4\11 (2 a terra, 2 aerei). I numeri non raccontano comunque tutto della sua partita, che ha mostrato dei miglioramenti ma ancora troppo poco per un giocatore dal potenziale di Dumfries. La speranza è che la partita di oggi possa dare fiducia all’olandese in vista del match degli ottavi di finale in programma sabato.