Mondiali, Inghilterra e Stati Uniti avanti! L’Olanda ha la sua avversaria

Terminano qui le due partite del Gruppo B dei Mondiali in Qatar. Tutto facile per l’Inghilterra che si sbarazza del Galles per 0-3 qualificandosi al primo posto del gruppo. Gli Stati Uniti invece di misura superano l’Iran e si piazzano secondi: agli ottavi di finale la sfida con l’Olanda di Dumfries e de Vrij.

IRAN-STATI UNITI – Basta una rete di Christian Pulisic agli Stati Uniti che conquistano la prima vittoria in questi Mondiali, ma sicuramente la più importante. Dopo i due pareggi contro Galles e Inghilterra, gli statunitensi hanno la meglio sull’Iran e si piazzano così al secondo posto del girone B. Passaggio agli ottavi di finale dove affronteranno l’Olanda di Denzel Dumfries e Stefan de Vrij qualificatasi come prima nel girone A.

GALLES-INGHILTERRA – Tutto facile per l’Inghilterra, che archivia senza troppi problemi la pratica Galles. Si decide tutto nel secondo tempo, quando Marcus Rashford sblocca il risultato al 50′. A seguire c’é ancora l’impronta di Manchester, ma sponda City questa volta. Un minuto dopo, al 51′, è infatti Phil Foden a raddoppiare. Il tris lo cala nuovamente Rashford, che mette ulteriormente la partita in ghiaccio. 0-3 e primo posto nel girone, agli ottavi di finale la sfida contro il Senegal passato come secondo nel girone A.