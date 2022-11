Dzeko e Darmian vedono il rinnovo con l’Inter ma non è fatta: ecco cosa serve – CdS

Per Dzeko e Darmian, secondo il Corriere dello Sport, la posizione è identica: entrambi sono vicini al rinnovo. C’è però una necessità da dover sostenere per arrivare alla firma di un nuovo contratto.

PROLUNGANO IN COPPIA? – La decisione dell’Inter su Edin Dzeko e Matteo Darmian è presa: arrivare a un rinnovo. Il Corriere dello Sport segnala come l’età non sia un problema, col primo che farà trentasette anni il 17 marzo e il secondo trentatré il 2 dicembre. Sono ritenuti delle alternative di lusso, anche se Dzeko in questo inizio di stagione è stato un vero e proprio titolare. Per vedere la firma sul nuovo contratto, oltre la scadenza del 30 giugno 2023, entrambi dovranno ridursi l’ingaggio. A differenza di Darmian, Dzeko ha uno stipendio di gran lunga superiore: cinque milioni e mezzo netti a stagione. Ma non sembrano esserci dubbi su una loro permanenza prolungata all’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno