Da Dimarco a Lazaro, abbondanza di esterni in casa Inter: qualcuno parte?

Con i ritorni all’Inter dai prestiti di Federico Dimarco, Valentino Lazaro e Dalbert Henrique, la batteria di esterni in casa nerazzurra è piuttosto folta. Sono infatti tre per fascia (più uno). Nell’attesa che qualcuno venga ceduto.

FASCE ‘TROPPO’ COPERTE – In casa Inter, al primo luglio 2021, la batteria degli esterni di entrambe le fasce è decisamente abbondante. Il che non significa necessariamente competitiva. Anzi, tutt’altro. Al momento, con la cesisone ormai quasi ufficializzata di Achraf Hakimi al PSG, parliamo di sei giocatori (più uno) in totale. A sinistra ci sono i nomi di Federico Dimarco e Dalbert Henrique (rientrati all’Inter dai prestiti all’Hellas Verona e al Rennes), più Ivan Perisic (all’ultimo anno di contratto). Con il “bonus” rappresentato da Aleksandar Kolarov, fresco di rinnovo, ma considerato più un difensore centrale. A destra invece troviamo il rientrante Valentino Lazaro (dopo il prestito al Borussia Monchengladbach), Danilo D’Ambrosio e Matteo Darmian.

CESSIONI OBBLIGATORIE – È chiaro che l’obiettivo dell’Inter è cedere alcuni di questi giocatori e cercare di rimpiazzarli per provare ad alzare il livello nei limiti delle possibilità economiche. Non è un mistero, infatti, che si sia alla ricerca di un sostituto per Achraf Hakimi. I nomi sono tanti, i più ‘caldi’ Hector Bellerin dell’Arsenal (vedi le ultime) e Davide Zappacosta del Chelsea (vedi articolo). Ma anche Sergi Roberto del Barcellona (vedi articolo). I due da cedere in casa Inter, al momento, sono sicuramente Dalbert Henrique e Valentino Lazaro. Anche se è difficile pensare a una possibile destinazione per i due e una formula differente da un prestito secco. Anche Ivan Perisic potrebbe essere sul mercato, specialmente considerando il fatto che è ufficialmente entrato nel suo ultimo anno di contratto in nerazzurro. Il calciomercato è appena iniziato, non ci resta che attendere il lavoro di Marotta e Ausilio per capire quale sarà la batteria di esterni di cui Simone Inzaghi potrà disporre nella sua Inter. Un ruolo fondamentale per il suo 3-5-2.