Bellerin-Inter, Arsenal chiaro su formula e valutazione: l’altro obiettivo

Inter pronta a muoversi sul fronte entrate per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi: nel mirino Hector Bellerin dell’Arsenal.

BELLERIN – Su “Sky Sport 24” si parla di calciomercato che vede protagonista anche l’Inter. Il club nerazzurro sarebbe interessato ad Hector Bellerin. Per l’esterno spagnolo l’Arsenal al momento direbbe no ad un prestito con diritto di riscatto. I Gunners valuterebbero il laterale 20 milioni di euro.

SFIDA – L’altro obiettivo per la fascia sarebbe Davide Zappacosta. In questo caso il giocatore è in scadenza di contratto con il Chelsea al 2022 con opzione al 2023. Per lui i Blues potrebbero aprire ad un prestito. Anche la Fiorentina sarebbe interessata a quest’ultimo. I Viola potrebbero far partire di nuovo Pol Lirola, su cui ci sarebbe l’interessamento da parte dell’Atalanta.

Fonte: Sky Sport 24