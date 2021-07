Sergi Roberto-Inter, problema: il derby spagnolo per Lautaro Martinez – SM

Sergi Roberto è uno degli obiettivi per la fascia destra dopo la partenza di Hakimi. È un’indiscrezione che arriva dalla Spagna (vedi articolo). A confermarla ci pensa “Sport Mediaset” che dà anche un ulteriore aggiornamento sulla situazione di Lautaro Martinez.

BARCELLONA – L’Inter dovrà muoversi cercando operazioni fantasiose sul mercato. Una di queste potrebbe riguardare Sergi Roberto, in scadenza nel 2022 con il Barcellona. Lo spagnolo piace molto ai nerazzurri ed è uno dei nomi attenzionati per la fascia destra. La richiesta per lui è intorno ai 15-20 milioni. Sembra fattibile, ma secondo quanto riporta “Sport Mediaset”, c’è un problema. Quando ti siedi a trattare con il Barcellona, è scontato che emerga il nome di Lautaro Martinez. I blaugrana hanno già chiesto più volte l’attaccante argentino. Il rischio è che la trattativa possa allargarsi a uno scambio con Sergi Roberto come contropartita tecnica. La valutazione dell’Inter è sempre molto alta, 90 milioni.

REAL MADRID – Per il “Toro” non c’è solo il Barcellona. Secondo “Sport Mediaset”, anche il Real Madrid è molto interessato al numero 10 dell’Inter. Gli spagnoli vogliono un grande colpo mediatico. Non possono più prendere Erling Håland perché il Borussia Dortmund ha già venduto Jadon Sancho al Manchester United. Non può arrivare neanche a Kylian Mbappé in questa stagione. Ecco perché potrebbe scatenarsi un derby spagnolo su Lautaro Martinez nelle prossime settimane, anche se l’Inter vuole tenerlo e allungare il contratto (vedi articolo).