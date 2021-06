Zappacosta è uno dei nomi che l’Inter sta valutando per la fascia destra ma non il primo della lista. Anzi, come riportato da Alfredo Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – durante la diretta di “Sportitalia Mercato”, sul taccuino nerazzurro ci sono due nomi in cima

EREDE DI HAKIMI – Il Chelsea è stato respinto sia da Achraf Hakimi (che vuole andare al Paris Saint-Germain) sia dall’Inter (che non vuole inserire contropartite tecniche nell’operazione). Così come Marcos Alonso a sinistra (vedi articolo), per l’Inter è complicato anche arrivare a Davide Zappacosta a sinistra. Difficile trattare con il Chelsea. I nomi buoni per sostituire Hakimi sono due. A destra Simone Inzaghi vuole assolutamente il suo pupillo Manuel Lazzari, che per la Lazio al momento non è né blindato né cedibile. Per Inzaghi è la prima scelta. L’alterativa può essere l’olandese Denzel Dumfries del PSV Eindhoven, che è sul taccuino nerazzurro. Poi, più in là, potrebbe uscire qualche altro nome spendibile.