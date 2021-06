Raspadori, agenti in sede all’Inter. Da capire una situazione – Sky

Raspadori è uno dei tanti nomi che si stanno facendo in queste settimane per l’Inter, nonostante le difficoltà economiche. Gianluca Di Marzio, dopo aver parlato di Hakimi (vedi articolo), da “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport parla di incontro con i suoi agenti in sede oggi.

DOPPIO AGGIORNAMENTO – Da parte di Gianluca Di Marzio arrivano altre notizie: «Intanto ha rinnovato Andrea Ranocchia, per un anno. Sono stati visti in sede gli agenti di Giacomo Raspadori, che comunque resta nel mirino dell’Inter. Vedremo già se in questa sessione di mercato, a seconda delle uscite, o in futuro. I contatti restano vivi per Raspadori all’Inter, è un nome da tenere in considerazione».