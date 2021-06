Lautaro Martinez non ha ancora rinnovato il contratto con l’Inter, che non sembra intenzionata a sacrificarlo sul mercato nonostante gli interessamenti che arrivano dalla Spagna. Il giornalista Pedullà a “Sportitalia Mercato” su Sportitalia fa il punto della situazione sul mercato nerazzurro, che non prevede Embolo

ATTACCO CONGELATO – Il rinnovo di Andrea Ranocchia è vicino, mentre per lo spagnolo Jordi Alba (Barcellona) non c’è nessun riscontro. Così come per lo svizzero Breel Embolo (Borussia Monchengladbach), che non interessa. Il motivo? L’Inter non sta pensando a un attaccante in questo periodo ma solo a trovare un sostituito di Achraf Hakimi (vedi aggiornamento). Il nome di Lautaro Martinez resta sulla lista del Real Madrid ma nelle preferenze è il terzo, non più il secondo: priorità a Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain e Erling Haaland del Borussia Dortmund (vedi articolo). A riferirlo è Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia.