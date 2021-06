Marcos Alonso all’Inter si complica causa Hakimi: ostacolo Chelsea – SI

Marcos Alonso legato allo stesso filo di Hakimi? Per il Chelsea dovrebbe essere così, non per l’Inter né per l’esterno destro marocchino. Il giornalista Pedullà, durante il moment social di “Aspettando Calciomercato” su Sportitalia, spiega perché l’operazione rischia di complicarsi in partenza

TRATTATIVA (S)LEGATA – L’Inter continua la ricerca di due nuovi esterni. La situazione sulla fascia destra è ancora in evoluzione e non c’è solo il nome del laziale Manuel Lazzari (vedi aggiornamento). Per quanto riguarda la fascia sinistra, difficile trattare Marcos Alonso senza concludere l’operazione Achraf Hakimi, che è diretto anche per sua scelta al Paris Saint-Germain (vedi focus). Il Chelsea, infatti, complicherebbe oltremodo la cessione dell’esterno spagnolo in direzione Inter. Questo quanto riferito da Alfredo Pedullà su Sportitalia. L’Inter, del resto, cerca soluzioni low cost e Marcos Alonso rischierebbe di non esserlo più “causa” Hakimi.