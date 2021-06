Lazzari sostituto di Hakimi? Lazio chiara con l’Inter. C’è anche Molina – SI

Lazzari è uno dei nomi fatti per l’eventuale sostituzione di Hakimi all’Inter. Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, spiega la situazione e aggiunge anche Molina dell’Udinese.

POCO MOVIMENTO – La fascia destra dell’Inter è bloccata. Secondo Sportitalia, in attesa della cessione di Achraf Hakimi, il sostituto non è ancora ben definito. Si è parlato in questi giorni di Manuel Lazzari della Lazio, facile accostamento avendo avuto Simone Inzaghi come allenatore fino a un mese fa. Proprio questo, però, ha irrigidito Claudio Lotito: non vuole trattare con l’Inter dopo la vicenda legata all’allenatore. Si parla anche di Nahuel Molina dell’Udinese, attualmente in Copa América con l’Argentina: anche qui nulla di concreto. L’opzione Lazzari, però, è da scartare.