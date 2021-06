Marchetti: «Calhanoglu-Inter? Senza problema Eriksen no tempi brevi»

L’accordo tra Hakan Calhanoglu e l’Inter si è concretizzato nel giro di pochissime ore. Proprio di questo ha parlato Luca Marchetti di “Sky Sport”, sottolineando come lo ‘sprint’ sia stato dovuto allo sfortunato problema occorso a Christian Eriksen.

ACCORDO RAPIDO – Luca Marchetti di “Sky Sport” ha fatto il punto della trattativa chiusasi in pochissime ore tra Hakan Calhanoglu e l’Inter, sottolineando quanto sia stato decisivo per velocizzare la questione il problema occorso a Christian Eriksen: «Se non ci fosse stato il problema di Eriksen, Calhanoglu non avrebbe già oggi il contratto con l’Inter o con qualsiasi altra squadra. Poi è successo quel che è successo e si è trovato l’accordo in tempi brevissimi».