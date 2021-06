Per Hakimi al PSG l’offerta non convince l’Inter, che per ora mantiene il punto. Gianluca Di Marzio, in apertura di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha dato subito delle novità fresche di serata.

SI FA? – Così Gianluca Di Marzio: «Non c’è un aggiornamento sul sostituto di Achraf Hakimi, perché non è ancora del PSG. L’Inter vuole che il PSG arrivi almeno a settanta milioni, dopo l’offerta di ieri da sessantacinque milioni di euro. Nella lista dei sostituti ci sono Davide Zappacosta, Denzel Dumfries ma con prezzi molto alti, Héctor Bellerin dell’Arsenal. Intanto deve andare via Hakimi, poi l’Inter si prenderà una pausa di riflessione per capire quali giocatori comprare».