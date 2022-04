Brozovic pronto a tornare con la Juventus, ma deve essere solo un tassello

Per Juventus-Inter Inzaghi spera di recuperare Brozovic. Il croato però deve essere solo un tassello di una crescita collettiva.

ATTESA PER IL RIENTRO – In casa Inter c’è grande attesa per il ritorno di Brozovic. L’obiettivo è averlo per Juventus-Inter, a quasi un mese dalla sfida col Liverpool quando è uscito malconcio. Non c’è ancora la certezza, ma si farà il possibile per avere il regista della squadra al suo posto in una partita forse decisiva. Il croato però, per quanto centrale nel gioco dell’Inter, è un tassello. E non deve diventare la coperta di Linus.

UNA PARTE DEL TUTTO – Il ritorno di Brozovic non deve deresponsabilizzare gli altri. Non è che se torna va tutto a posto come per magia. L’Inter ha perso punti e giocato partite approssimative anche col numero 77 regolarmente al suo posto. Purtroppo. Chiaramente averlo cambia tanto, e si è visto benissimo. Ma il suo ritorno deve essere un ingrediente di una ricetta collettiva. Importante, tipo le uova nell’impasto. La squadra deve funzionare nel suo complesso. Come macchina completa col suo regista al centro.