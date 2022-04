VIDEO – Juventus-Inter, come prepararsi? Riguardandosi i gol in loop

L’Inter lavora ad Appiano Gentile per preparare la sfida contro la Juventus. I nerazzurri devono assolutamente vincere e tornare a sbancare Torino dopo dieci anni. Quale il modo migliore per darsi la carica? Riguardandosi i vecchi gol segnati dai nerazzurri.

LOOP – L’Inter di Simone Inzaghi ha bisogno della vittoria come il pane per tornare a correre verso lo scudetto. I nerazzurri devono cancellare il periodo nero di febbraio e marzo e ora sono di fronte all’ultima spiaggia. Intanto Inzaghi lavora ad Appiano Gentile tornato a riempirsi e prepara la sfida. Come darsi la carica però? Il suggerimento arriva dalla stessa Inter.

📽 | REMINDER 👀Guardare in loop tutti i vecchi #JuventusInter per caricarsi al meglio 💪 #ForzaInter ⚫️🔵 pic.twitter.com/vP3cnQE8aa — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) April 1, 2022

L’unico modo per darsi la carica, come afferma il club, è quello di riguardarsi in loop i gol del passato di Juventus-Inter. Buona visione!