Sconcerti: «Calhanoglu, nessuno pagherebbe più 30 milioni per lui»

Mario Sconcerti ha parlato del valore di mercato di alcuni giovani giocatori del Sassuolo dicendo la sua anche sul centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu.

GIOVANI SASSUOLO – Queste le parole su Calciomercato.com da parte di Mario Sconcerti su alcuni giovani giocatori del Sassuolo. «C’è uno strano incontro tra le grandi del calcio e i giovani del Sassuolo. Per molti versi è naturale perché si tratta sempre di giocatori di valore. Per altri versi, è così tanta l’insistenza, l’unicità del proposito da far sorgere qualche dubbio. I giocatori del Sassuolo attualmente molto ambiti, sono sei: Lopez, Frattesi, Berardi, Scamacca, Raspadori e Traoré. Cioè tutto il centrocampo e i tre di attacco, due terzi di squadra. Sono davvero tanti».

VALORE – Sconcerti ha continuato. «Lo stesso Sassuolo ha cominciato il campionato con Caputo (oggi ancora 9 gol nella Samp) e ceduto a gennaio Boga all’Atalanta. Ad agosto ha dato Locatelli alla Juve. Non vedo nessuna squadra adesso che abbia tanti giocatori da trenta milioni. Bernardeschi o Calhanoglu, Arthur o Lozano, per esempio, possono anche valerli, ma nessuno pagherebbe più quella cifra. Questo fa sorgere una domanda: perché il Sassuolo è al nono posto in classifica? Perché ci si sorprende del buon lavoro di Dionisi se allena tanti giocatori da trenta milioni? Cosa c’è dietro le sue classifiche? Un ottimo lavoro, la buona stampa riservata alle sorprese o anche la debolezza attuale del nostro calcio? In sintesi, la grandezza del Sassuolo è un nostro pregio o un nostro limite?».