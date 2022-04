Juric: «In otto partite presi 6 pali e subito 4 errori arbitrali. Il calcio è così»

L’Inter lavora ad Appiano Gentile per prepara la sfida alla Juventus di domenica alle 20:45. I nerazzurri devono vincere dopo vari passi falsi tra cui quello contro il Torino di Ivan Juric. Il tecnico dei granata è tornato a parlare in conferenza stampa rimarcando gli errori arbitrali.

MOMENTO – L’Inter affronta domenica la Juventus di Massimiliano Allegri e lo fa con un solo risultato possibile: la vittoria. I nerazzurri devono dimenticare i passi falsi fatti nelle ultime giornate tra cui anche l’1-1 maturato allo stadio Olimpico Grande Torino contro i granata di Juric. Il tecnico del Toro ha parlato poco fa in conferenza stampa in vista del match di domani contro la Salernitana tornando anche sugli errori arbitrali. Ecco le sue parole riportate da Sportmediaset. «La sosta è servita per riflettere. Ci sono state problematiche, ma in queste otto partite abbiamo preso sei pali, subito quattro errori arbitrali e subito tre gol negli ultimi minuti: c’è da migliorare tanto, ma il calcio a volte è così. Per una squadra media, queste cose hanno spostato gli equilibri. C’è stato poco di molto negativo, ma i risultati sono questi. E non vedo nemmeno un calo dei giocatori, la vedo più così».