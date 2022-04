Juventus-Inter, Brozovic non vuole mancare! Inzaghi valuta i sostituti – CdS

Juventus-Inter, Marcelo Brozovic conosce bene l’importanza di questa partita e per questo non vuole mancare. Simone Inzaghi, però, è costretto comunque a valutare i possibili sostituti.

COME UNA FINALE – Juventus-Inter, Marcelo Brozovic ci sarà o no? Simone Inzaghi oggi per la prima volta dopo la sosta riavrà tutto il gruppo al completo per preparare la sfida contro la Juventus a due giorni dal big-match. Alla Pinetina c’è la percezione che Juventus-Inter sia un match chiave per un futuro. Dopo aver ottenuto 7 punti nelle ultime 7 giornate, i nerazzurri in caso di sconfitta, di fatto uscirebbero dalla corsa scudetto. Inzaghi si aspetta che il rientro di Brozovic riporti carica e fiducia al gruppo, ma la paura di non averlo a Torino è tanta. Ecco perché il tecnico piacentino studia comunque le possibili alternative: insieme a Calhanoglu, adattato come regista, dovrebbero giocare come mezzali Nicolò Barella e uno tra Arturo Vidal, Matìas Vecino e Roberto Gagliardini.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

