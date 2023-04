Asllani si scopre timido in Inter-Monza. Ma un dato rimane confortante

Kristjan Asllani trova la seconda maglia consecutiva da titolare in Inter-Monza. Per il regista pochi tocchi ma tanta qualità. E supera tutti in un dato.

NUOVA OCCASIONE – Nonostante alcune voci contrarie nelle ore precedenti, il regista titolare di Inter-Monza è stato Kristjan Asllani. Seconda opportunità consecutiva per il giovane albanese, dopo l’ottima prova di settimana scorsa a Salerno. Tuttavia la prestazione di ieri è stata meno convincente. Di certo non insufficiente, ma neppure così positiva come sette giorni fa. Rispetto alla sfida con la Salernitana, il numero 14 si è mosso timidamente per il campo, senza avere realmente mai il pallino del gioco in mano. E un dato lo conferma.

TROPPA TIMIDEZZA – Secondo quanto emerge dal report della Lega Serie A, Asllani ha tocca 54 volte il pallone durante i 71′ in campo in Inter-Monza. Ben 27 in meno rispetto al compagno Nicolò Barella, tanto per dare un riferimento. E dalla mappa di WhoScored possiamo vedere dove sono arrivati i tocchi:

Non solo Asllani tocca pochi palloni, troppo pochi per chi di ruolo fa il regista. Ma li tocca anche in zone troppo diverse del campo. E il confine tra un tuttocampista e un giocatore che spreca troppe energie è molto sottile. Il numero 14 non si è mosso in modo ottimale lungo il campo, nonostante i 9,9 km percorsi (quinto tra i nerazzurri). E ha toccato la maggior parte dei palloni (32 contro 22) sotto la linea di centrocampo. Quasi ad aver paura di affacciarsi nella metà campo del Monza.

PALLA IN BANCA – Tuttavia, Asllani si conferma il migliore in un dato. Di 44 passaggi tentati, ne sbaglia appena 2, per una precisione complessiva del 95%. In sintesi, con lui il pallone è al sicuro, per cui la prova di Inter-Monza è comunque una tappa importante nel suo percorso di crescita.