Inter-Monza, Inzaghi e i cambi: attacco completamente rivoltato

Una delle critiche mosse a Simone Inzaghi anche dopo Inter-Monza è la sua incapacità di dare una scossa alla squadra a gara in corso con i cambi. Parzialmente vero. Ma la partita di San Siro smentisce in parte anche questa teoria.

CAMBI IN CORSA – Simone Inzaghi anche in Inter-Monza non è riuscito a trovare la quadra per riportare la squadra alla vittoria in campionato. Come spesso accade, una delle critiche che gli vengono mosse è l’incapacità di dare una svolta alla squadra in corsa. Da una parte, questo è vero. Soliti cambi al solito minuto, solite mosse. Da un’altra parte, però, la colpa non può essergli imputata al 100%. Anche ieri in Inter-Monza, prendendo in riferimento l’attacco, Inzaghi ha sfruttato tutte e quattro le sue punte. Partendo con Joaquin Correa e Romelu Lukaku, mandando poi in campo anche Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Un passaggio a tre davanti e a quattro in difesa che, però, non ha portato i risultati sperati.

MATERIALE A DISPOSIZIONE – Gli uomini a disposizione per Simone Inzaghi restano sempre gli stessi. Se da parte sua non è in grado di dare una scossa, con certi valori tecnici è difficile anche poter riuscire a fare un upgrade. Vi ricordate anche ieri in Inter-Monza un giocatore in grado di fare la giocata per risolvere la partita? Un guizzo? Una scintilla? Nemmeno gli ingressi a centrocampo di Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu hanno dato la spinta necessaria nel finale per rimontare la gara. Nelle ultime uscite c’è stata anche spesso una rotazione di uomini. Ma non importa chi parta titolare in attacco, a centrocampo, o sugli esterni e chi subentri a gara in corso. Perché il copione, come visto in Inter-Monza, resta sempre lo stesso. Colpa di Simone Inzaghi assolutamente. Ma forse bisognerebbe abbassare del tutto le aspettative su questo gruppo.