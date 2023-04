Ravezzani: «Inter, attacco disastroso. Inzaghi via a fine stagione»

Nel suo videoeditoriale per QSVS, Fabio Ravezzani ha commentato duramente l’undicesima sconfitta in campionato per l’Inter arrivata contro il Monza. Il direttore di TeleLombardia si è scagliato soprattutto contro un attacco disastroso, ma anche dando una buona dose di colpe a Simone Inzaghi.

ATTACCO DISASTROSO – Il principale responsabile del periodo nero dell’Inter, secondo Fabio Ravezzani, è un attacco con dati da mani nei capelli: «La serie di disastri che ha accompagnato l’Inter nelle ultime di campionato sembra incredibile. Squadra che prende un gol stupido e va in catalessi. C’è un dato clamoroso: nelle ultime cinque di campionato sono arrivati 112 tiri verso la porta avversaria. 66 in porta. Un gol su azione e un gol su rigore. I processi si fanno a tutti, perché se le quattro punte che sono l’attacco più costoso della Serie A hanno tutte queste occasioni e non segnano. Nessuna delle prime ha tirato verso la porta avversaria quanto l’Inter. Quando si dice di cacciare Inzaghi bisognerebbe anche capire che il gioco e gli schemi hanno permesso di andare al tiro più di qualsiasi altro attacco in Italia».

DIVORZIO ANNUNCIATO – Ravezzani ha poi fatto il punto sul divorzio ormai inevitabile tra l’Inter e il suo tecnico: «Inzaghi non può allargare le braccia e dare tutte le colpe al suo attacco. Cosa fa lui psicologicamente e fisicamente per farli uscire da questa campana di vetro? Evidentemente il problema è anche motivazionale o forse atletico. Lukaku non sarà mai più quello di Conte. Ormai possiamo dire che non avrebbe senso cacciare subito il tecnico. A fine stagione arriverà un divorzio e bisogna darsi delle priorità. Credo che ora la cosa saggia sia mollare sulla Coppa Italia per giocarsi meglio il quarto posto».

Fonte: YouTube, canale QSVS