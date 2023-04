Inzaghi deve dire addio al turnover, con il Monza la prova definitiva

Ieri con il Monza tutti si aspettavano che finalmente l’Inter potesse tornare a vincere in campionato. La prova di Lisbona aveva fatto ben sperare, ma ancora una volta in Serie A la squadra si è sciolta come la neve al sole. Il problema è stato l’eccessivo turnover effettuato da Inzaghi, che ha tolto alla squadra le poche certezze di cui ora gode.

DELUSIONE − Per l’Inter la partita con il Monza ha rappresentato l’ennesima doccia fredda di una stagione molto deludente in campionato. Ieri sera la squadra era chiamata a dare seguito all’ottima vittoria di Lisbona in Champions League, ma ancora una volta le aspettative sono state disattese. Nei primi minuti del match gli uomini scelti da Simone Inzaghi hanno fatto veder anche delle cose buone, ma nulla di eccezionale. Poi con il passare dei minuti il ritmo è calato e il pallino del gioco è stato preso addirittura dalla formazione ospite. Infine, come spesso accade, nel finale di gara è arrivato il più classico dei gol dell’ex a timbrare l’undicesima sconfitta di fila dei nerazzurri in questa Serie A.

IL PROBLEMA − Ovviamente le colpe non possono ricadere tutte su Inzaghi, ma anche sulla poca concretezza dei calciatori scesi in campo. Basti vedere per esempio Dzeko nell’ultima azione della partita. Però l’allenatore le sue responsabilità le ha. In un momento così in cui la squadra fatica a segnare, c’è un gran bisogno di certezze,. Il turnover ha solo peggiorato la situazione. Certamente è giusto pensare all’importante ritorno con il Benfica in Champions League, ma se l’obiettivo è arrivare tra le prime quattro in Serie A non si può più sbagliare. Quindi in questo momento della stagione continuare con il turnover, anche contro avversari ampiamente alla portata, potrebbe rivelarsi un suicidio sportivo.

L’ingresso dei titolari è la prova definitiva che Inzaghi deve rinunciare al turnover

ADESSO BASTA! − Nella seconda parte di gara Inzaghi ha inserito Calhanoglu, Brozovic, Lautaro Martinez e Dzeko e il gioco della squadra ne ha subito beneficiato. Se quindi l’allenatore aveva bisogno di una prova per capire che al momento deve giocare chi sta bene e chi garantisce maggiori certezze, deve rivedere gli ultimi minuti della gara di ieri. L’Inter infatti, ora come ora, non può più sbagliare nulla se vuole qualificarsi alla prossima Champions League. Per questo motivo anche contro squadre come il Monza è necessario l’utilizzo degli uomini migliori. Fino a che la squadra non ritroverà le giuste motivazioni anche in campionato e le certezze perse la strada del turnover non è più percorribile.