Barella di nuovo ingolfato: in Inter-Monza tanta energia per nulla

Nicolò Barella compie un deciso passo indietro in Inter-Monza, rispetto alla vittoria di Lisbona. Il centrocampista va di nuovo in confusione e impatta negativamente.

UP AND DOWN – Nicolò Barella è un po’ la fotografia dell’Inter 2022/23. Uno dei volti principali della squadra tanto nelle vittorie (come a Lisbona martedì) quanto nelle sconfitte (quella col Monza una delle tante ormai). Al numero 23 non è certo imputabile nulla nello 0-1 di ieri sera, intendiamoci. Tuttavia fa seguire una prestazione decisamente contraria a quella di Champions League di appena quattro giorni prima. Giocando persino con una certa dose di supponenza.

PESSIMO ASSEDIO – Barella non è tra i peggiori in campo di Inter-Monza (qui la sua pagella). E tra i centrocampisti è quello che più di tutti supporta la manovra in fase offensiva. Come si evince dal report della Lega Serie A, il sardo tocca 91 palloni nel corso della gara: è il valore più alto tra tutti i giocatori scesi in campo. E 50 di questi li sfrutta in avanti, a cercare le punte o l’apertura sull’esterno. Vediamo più precisamente dove si concretizzano questi tocchi nella mappa presa da WhoScored:

La quasi totalità dei tocchi di Barella avviene nella metà campo offensiva, quasi a ridosso dell’area avversaria. Eppure, in ogni pallone che il 23 arrivava a toccare oltre la trequarti sembrava di vedere una dose di incertezza. Quasi che il centrocampista volesse procedere in autonomia, ma fosse costretto a fermarsi per servire i compagni. Un’interruzione improvvisa di energia che “scarica” il potenziale elettrico delle azioni, e per certi versi disinnesca l’anima stessa di Barella. Che ancora una volta serve una prestazione a malapena sufficiente, dimenticandosi di tutto il suo potenziale.