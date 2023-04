Nota tattica di Salernitana-Inter: Asllani torna come regista titolare

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare dettaglimo, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Salernitana-Inter parliamo del ruolo di Asllani.



TITOLARE PER SCELTA – Dopo tanta attesa è successo. In Salernitana-Inter Asllani è tornato tra i titolari di Inzaghi. Come regista, a conferma delle idee tattiche del tecnico. Una cosa che in Serie A non si vedeva da ottobre, ai tempi della sfida tra i nerazzurri e il Sassuolo. Non solo: il giovane contro i campani ha trovato il suo secondo minutaggio in campionato. E ha mostrato una crescita specifica.

REGISTA IN MOVIMENTO – Ecco l’heatmap di Asllani presa da Whoscored

Il classe 2002 ha agito principalmente nella zona centrale del campo. Non stando però fermo. L’albanese si è mosso e smarcato, di modo da fare da riferimento per i compagni. Aiutato anche da Sousa, l’allenatore avversario, che non gli ha dedicato una marcatura specifica. Così Asllani ha potuto dedicarsi alla regia della squadra.

TOCCHI E PERSONALITÀ – Questa è la grafica dei tocchi di Asllani presa da Whoscored:

I suoi 66 tocchi sono il quarto valore assoluto dell’Inter. Malgrado i 66 minuti giocati. Lo stesso vale per i 52 passaggi realizzati, su 58 tentati (90%). I 24 passaggi realizzati in avanti sono invece il miglior valore della squadra. Ma non solo. L’albanese non si è accontentato del compitino. Ci ha messo anche la qualità. Infatti ha al suo attivo ben 6 occasioni da gol create e 6 passaggi chiave. Compreso il lancio verticale che ha permesso a Lukaku di fare l’assist per il gol dell’1-0. Personalità e qualità.