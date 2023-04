Salernitana-Inter, le pagelle: Gosens il migliore! Quattro flop − CdS

L’Inter è uscita dall’Arechi di Salerno solamente con un pareggio. Contro la Salernitana è finita 1-1, con rete-beffa di Candreva al 90′. Bene Gosens, per quattro giocatori insufficienza piena. Le pagelle

PAGELLE − L’Inter non riesce ancora a vincere. Contro la Salernitana termina in parità l’ennesima partita con tantissime occasioni create, ma con la beffa del pareggio nei minuti finali. Le pagelle sono impietose. A salvarsi c’è Robin Gosens, che prende un bel 7. Il tedesco ha il merito di sbloccare subito la gara e soprattutto nel primo tempo è imprendibile. Insufficienza piena, invece, per quattro giocatori: Onana, Dimarco, Brozovic e Lautaro Martinez. Per loro è 5. Tre di questi, quelli di movimento, entrati peraltro a partita in corso. Sufficienza, invece, per Darmian, Acerbi, Dumfries, Barella, Mkhitaryan e Correa. Si becca un 5,5 Lukaku, che parte bene ma sbaglia clamorosamente il tap-in ammazza-partita nella ripresa colpendo la traversa da un centimetro. Bene de Vrij e anche Asllani, per loro 6,5.

Fonte: Corriere dello Sport − Fabio Mandarini