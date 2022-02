Vlahovic in gol ma non basta: 1-1 Villarreal-Juventus. Qualificazione aperta

Vlahovic sblocca immediatamente il match tra Villarreal e Juventus. Nella ripresa, i bianconeri si fanno pareggiare da Parejo. In Spagna termina 1-1, tutto aperto al ritorno

PAREGGIO − Match intenso ed equilibrato alla stadio de La Ceramica di Villarreal tra Villarreal e Juventus. C’era attesa per l’esordio in Champions League di Dusan Vlahovic. Detto-fatto. Nemmeno un minuto e l’attaccante serbo sblocca il match sfruttando alla grande un lancio in profondità di Danilo. Nel primo tempo, la Juventus prova a gestire il risultato concedendo il pallino del gioco ai padroni di casa e giocando di ripartenza con Morata e lo stesso Vlahovic. Gli spagnoli faticano però a rendersi pericolosi dalle parti di Szczęsny costruendo soltanto delle occasioni potenziali. Nella ripresa, non cambia il canovaccio del match con il Villarreal che però aumenta i giri del motore. Al minuto 66, la squadra di Unai Emery pareggia. Imbucata di Capoue per Parejo che non viene seguito da Rabiot e da due passi batte Szczęsny. Il match rimane comunque intenso con il Villarreal che impatta contro la difesa bianconera, mentre dall’altro lato è il solito Vlahovic a rendersi pericoloso. Al minuto 85 sfiora la doppietta personale con un’improvvisa conclusione da fuori area ma bravo Rulli a distendersi.