Rampulla: «Handanovic, con l’età calo si nota di più. Onana? Molto bravo»

L’ex portiere Michelangelo Rampulla, su Calciomercato.it, ha commentato il periodo così così di Samir Handanovic all’Inter. Poi qualche battuta anche sul futuro portiere nerazzurro Onana

MOMENTO HANDANOVIC − Da ex portiere, il commento di Rampulla sulla situazione del capitano nerazzurro: «Stiamo parlando di un grandissimo portiere. Tutti noi abbiamo avuto dei momenti negativi, anche i più grandi come Buffon e Zoff. Sta attraversando un periodo di forma non eccellente, forse anche perché l’Inter sta prendendo più tiri del dovuto. Ci sta un periodo di appannamento anche per i difensori. Questo calo di forma si nota di più. Poi l’età passa per tutti, la condizione di forma col passare degli anni ti fa avere periodi un po’ particolari. Onana? Sì, può dar fastidio, nel senso che ti può dare fastidio a livello mentale, a livello di concentrazione. Così come può aver dato fastidio a Szczesny l’estate scorsa Donnarumma alla Juve. Ma son campioni che questo fastidio devono superarlo in fretta. Sono campioni anche perché hanno più doti mentali degli altri. Onana è molto bravo, tecnicamente i portieri stranieri mi piacciono poco, perché non si curano molto. Cercano di parare in qualche modo. Potenzialmente è un ottimo portiere, gioca bene con i piedi. Ma il portiere deve innanzitutto parare, poi se ha dell’altro è anche meglio».