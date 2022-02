Teotino: «Lautaro Martinez? L’Inter deve puntarci per i suoi obiettivi»

Teotino difende Lautaro Martinez, nonostante il terribile 2022 del Toro fin qui (escluso quando è andato con l’Argentina). Il giornalista, da Microfono Aperto su Radio Sportiva, parla di come l’Inter debba continuare a insistere sul suo numero 10.

NON CAMBIARE – La concorrenza di Alexis Sanchez si fa sentire, anche per quanto riguarda i suoi post sui social. Ma per Gianfranco Teotino il partner di Edin Dzeko deve essere quello “classico”: «Quest’anno l’Inter deve puntare su Lautaro Martinez, se vuole raggiungere i suoi obiettivi. Con Romelu Lukaku formavano una coppia perfetta, con Edin Dzeko invece si trova a fare un lavoro che non è il suo».