Il Chelsea vince ma Lukaku ‘perde’: spettatore nel successo sul Lille

Facile vittoria del Chelsea sul Lille, come presumibile, ma il messaggio arriva da Lukaku. Dopo le polemiche degli ultimi giorni l’ex numero 9 dell’Inter rimane a guardare i compagni fare 2-0.

SPETTATORE – Romelu Lukaku sabato contro il Crystal Palace aveva toccato sette palloni, ora ne tocca zero ma perché rimane in panchina. Questa la scelta di Thomas Tuchel, che sa tanto di punitiva, ma il Chelsea non ha nessun problema perché batte lo stesso 2-0 il Lille. Poco più di sette minuti per il vantaggio: corner da sinistra di Hakim Ziyech, colpo di testa a centro area di Kai Havertz e 1-0. Segna il tedesco, schierato centravanti proprio al posto di Lukaku. Al 63’ discesa per metà campo di N’Golo Kanté, assist a sinistra per Christian Pulisic e destro in caduta per il raddoppio. Tuchel fa solo quattro cambi, complice anche un problema fisico per Mateo Kovacic, ma Lukaku non entra. Per il Chelsea quarti di Champions League vicini.