Juventus, caso plusvalenze: udienza chiusa! Attesa la decisione dei giudici

Si è riunita oggi la Corte Federale di Appello per quanto riguarda la Juventus e il caso plusvalenze. La Procura Federale con a capo Chiné ha chiesto nove punti di penalizzazione per la Juventus (vedi QUI).

ATTESA LA DECISIONE – Secondo quanto riportato da Sky Sport, è terminata da pochi minuti l’udienza della Corte di Appello della FIGC. La Camera di consiglio si è riunita e in serata è attesa la decisione da parte dei giudici. Ricordiamo che il procuratore federale Chiné ha chiesto nove punti di penalizzazione per la società bianconera. Solo ammende invece per gli altri otto club coinvolti rispetto ai fatti contestati nello scorso mese di maggio. Forse già in serata la sentenza definitiva della FIGC.