Juventus, la Procura federale ha chiesto 9 punti di penalizzazione!

SENTENZA − In corso il processo contro la Juventus e altri club in merito al caso Plusvalenze. Come riporta Sportitalia.it, il procuratore federale Chiné ha chiesto nove punti di penalizzazione per la società bianconera. Solo ammende invece per gli altri otto club coinvolti rispetto ai fatti contestati nello scorso mese di maggio. Forse già in serata la sentenza definitiva della Figc.