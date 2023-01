Dumfries, il Chelsea non lo molla. Ma c’è ampia distanza con l’Inter − SM

Dumfries rimane sempre nel mirino del Chelsea, con l’Inter pronta a farlo partire in caso di offerta importante. Ad oggi la distanza tra richiesta e offerta è imponente

DISTANZA − Denzel Dumfries rimane l’indiziato principale per lasciare l’Inter in estate. Il club ha bisogno di una cessione onerosa per il famoso attivo in bilancio da raggiungere entro il 30 giugno. Se la vicenda Skriniar sembra ormai quasi archiviata, con il giocatore pronto a lasciare a zero, l’olandese sembra destinato a lasciare. Sul giocatore c’è sempre il Chelsea, che avrebbe messo sul piatto 35 milioni di euro. Secondo Claudio Raimondi di Sport Mediaset, la richiesta dei nerazzurri è di 55.