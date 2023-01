De Paola: «Tra Conte e Inzaghi c’è un abisso all’Inter. Un vincente porta a casa lo scudetto»

De Paola parla della situazione dell’Inter. Poi mette a confronto l’atteggiamento di Inzaghi con quello di Conte. Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista chiude sulla possibilità di rimonta scudetto per i nerazzurri.

ABISSO – Paolo De Paola parla dell’Inter, in un lungo intervento sulle frequenze di TMW Radio: «Certi trofei possono salvare il posto degli allenatori. L’Inter ha preso Henrikh Mikhitaryan, Hakan Calhanoglu, Edin Dzeko, Romelu Lukaku è tornato, e Milan Skriniar (vedi articolo) non è stato ceduto. Secondo me la sua rosa non si è indebolita. L’allenatore è fondamentale per una squadra, perché solo lui ti può dare la continuità. Purtroppo c’è un abisso tra Antonio Conte e Simone Inzaghi. Il giocatore nella partita singola può dare il massimo ma nella continuità, se non hai un mastino che ti morde le caviglie, è difficile. La rimonta scudetto dell’Inter? Per me non è possibile. Per verificarsi dovrebbe esserci contemporaneamente il cedimento della prima in classifica. I risultati di Inzaghi sono abbastanza poveri. Un allenatore vincente uno scudetto almeno lo deve portare a casa. Lo scorso anno, in campionato, è stato più il demerito di Inzaghi che il merito del Milan». Così De Paola conclude la sua analisi sull’Inter nel corso della trasmissione radiofonica.