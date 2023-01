FOTO – L’Inter prepara la sfida con l’Empoli: «Atteggiamento senza sosta»

L’Inter è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile dopo la conquista della Supercoppa Italiana contro il Milan. Dopo aver posato sul campo con il trofeo (vedi QUI),

A LAVORO – L’Inter oggi hanno ripreso con gli allenamenti ad Appiano Gentile per preparare la sfida di campionato contro l’Empoli, in programma lunedì 23. Attraverso i social, il club ha pubblicato una serie di immagini dei giocatori presenti in campo, con un messaggio: «Atteggiamento senza sosta». Di seguito le foto di Lautaro Martinez e compagni presenti oggi in campo.

Fonte: Pagina Instagram [Inter]