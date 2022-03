Italia, Di Lorenzo out: Mancini chiama De Sciglio per gli spareggi Mondiale

L’Italia di Mancini si appresta a sfidare la Macedonia del Nord nel primo spareggio Mondiale, in programma a Palermo il 24 marzo. In caso di vittoria gli Azzurri andranno ad affrontare la vincente di Portogallo-Turchia il 29 marzo. Dopo il forfait di Di Lorenzo, il CT chiama De Sciglio

NUOVO NOME – L’Italia di Roberto Mancini si appresta a vivere giornate fondamentali per la qualificazione ai Mondiali in Qatar. Giorgio Chiellini e compagni giovedì 24 marzo a Palermo scenderanno in campo nel primo spareggio contro la Macedonia del Nord che poi, in caso di vittoria, porterà ad affrontare la vincente di Portogallo-Turchia. Il Commissario Tecnico azzurro, Roberto Mancini, perde Giovanni Di Lorenzo infortunatosi nel corso di Napoli-Udinese e al suo posto chiama Mattia De Sciglio, terzino della Juventus. Dunque Massimiliano Allegri si troverà a preparare Juventus-Inter senza uno dei suoi uomini di riferimento.