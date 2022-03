Dumfries ora il migliore dell’Inter, alla ripresa ritroverà la Juventus

Denzel Dumfries contro la Fiorentina ha segnato il quarto gol in questo campionato dopo i tre realizzati sul finire del girone di andata. L’olandese è l’unica nota positiva del momento no della squadra nerazzurra (vedi anche QUI).

IL MIGLIORE – Denzel Dumfries, arrivato in estate all’Inter per 13 milioni per sostituire Achraf Hakimi, è l’unico giocatore nerazzurro che non solo ha mantenuto un buon livello di rendimento fino ad oggi, ma lo ha anche migliorato partita dopo partita. La squadra sta attraversando un chiaro momento di difficoltà a livello di prestazione e soprattutto di risultati, per questo motivo il suo contributo diventa oggi più fondamentale che mai. Quello realizzato alla Fiorentina è già il quarto gol in questo campionato dopo Roma, Salernitana e Torino (nel girone di andata), ma anche il quarto assist in questa stagione. L’esterno, adesso convocato dall’Olanda, sarà impegnato con la sua nazionale e poi tornerà a disposizione di Simone Inzaghi, pronto a rilanciarlo dal 1′ contro la Juventus in campionato. Proprio contro i bianconeri cercherà la riscatto, dopo l’errore all’andata (fallo su Alex Sandro e calcio di rigore per i bianconeri al 90′).