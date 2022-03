Dumfries unica nota lieta dell’Inter: con la Fiorentina si conferma decisivo

Inter-Fiorentina è stata rimessa in piedi da un gol di Dumfries. Un gol che è un segnale chiaro: l’olandese in questo momento è l’unico leader della squadra.

UNICO DA ELOGIARE – L’unica nota lieta per l’Inter nel pareggio con la Fiorentina è la prestazione di Denzel Dumfries. Dopo l’assenza col Torino l’olandese è tornalto titolare. E ha confermato che in questo 2022 è totalmente un altro giocatore. Quando la squadra è crollata pezzo dopo pezzo, lui ha elevato il suo rendimento. In questo caso trovando anche il gol decisivo.

FATTORE OFFENSIVO – Il numero 2 sulla destra non ha fatto mancare il suo apporto. Anzi. Per il report della Lega Serie A è stato il migliore dell’Inter. Ecco la sua heatmap:

Dumfries sulla destra ha coperto da area ad area. Risultado alla fine il giocatore più pericoloso tra i nerazzurri in area avversaria. I suoi tiri sono 3. Più di tutte e cinque le punte sommate. E il gol è un piccolo manifesto.

LEADER IN CAMPO – Quel taglio sul secondo palo. Con quella corsa, quella cattiveria. Quel colpo di testa sul cross lungo, ad anticipare il difensore. Un gesto apparentemente semplice, che però all’Inter manca quasi sempre. Nessuno o quasi ormai lo fa. Dumfries lo ha fatto. E in questo momento è il giocatore con il miglior atteggiamento di tutta la rosa. Fisico, tecnico, mentale. L’unico che non sbraccia, che non si lamenta, ma pensa solo a produrre qualcosa. Sbaglierà, come ovvio che sia. Ma in questo momento è lui il leader dell’Inter. Tutti gli altri dobvrebbero farsi delle domande.