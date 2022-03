Inzaghi e l’Inter si leccano ancora le ferite: 3 alibi inconsci piuttosto evidenti

Inzaghi ha smarrito la via dei tre punti con un’Inter che adesso si trova una Juventus a -1 (vedi articolo), con lo scontro diretto in programma proprio subito dopo la sosta. Chiaramente le responsabilità di questo lungo momento buio della squadra nerazzurra vanno equamente divise ma si sa che l’allenatore è sempre il primo responsabile (vedi articolo). Proviamo a capire quali sono i punti deboli del tecnico

RESPONSABILITÀ – Simone Inzaghi e la sua Inter hanno perso di vista l’obiettivo principale: sette punti nelle ultime sette partite è un bottino che parla piuttosto chiaramente. Il delitto perfetto è stato compiuto al derby quando un’Inter in completo comando del match inizia a cincischiare, pensando probabilmente all’impegno successivo. Errore madornale, costato pesantemente sia in termini di punti che di morale. Da allora l’Inter ha tutte le sembianze di una squadra tesa, nervosa e anche un tantino impaurita. Tutto l’opposto di quanto si era visto fino al 5 febbraio.

STANCHEZZA (?) – Le motivazioni sono tante e tra queste anche un calendario di inizio 2022 molto complicato e pieno zeppo di impegni tosti e ravvicinati. Potremmo stare qui a parlarne ore e ore: se la stanchezza è fisiologica e del tutto giustificata, è altresì vero che non può esserlo in eterno. L’Inter vista nel doppio confronto con il Liverpool, per esempio, tutto è sembrato tranne che una squadra stanca e arrendevole. È piuttosto evidente che il problema sia più nella testa che nelle gambe. Ed è qui che entra in gioco Inzaghi, al di là di questioni tecnico-tattiche.

Inzaghi, gli alibi e l’aspetto psicologico di un’Inter con il freno a mano tirato

QUESTIONE DI TESTA – L’aspetto psicologico di una squadra che punta alla vittoria è fondamentale. Quel freno a mano costantemente tirato la dice lunga: l’Inter ha paura di rischiare e non rischiando rischia comunque. Come un cane che si morde la coda. In più ci sono gli alibi che a detta di Inzaghi e dei suoi giocatori non esistono ma che probabilmente, anche solo a livello inconscio, sono stati trasmessi.

ALIBI – Il primo su tutti è la famosa partita da recuperare con il Bologna che ha permesso all’Inter di mettere i problemi sotto al tappeto, parlando di classifica virtuale. Il secondo è il calendario complicato che sì, lo è stato ma è il rischio del mestiere. Quando punti in alto lo fai proprio per vivere determinati momenti, altrimenti staremmo parlando di altro. Il terzo alibi è il dominio che l’Inter per 75 minuti ha fatto vedere nel derby: bene, anche questo è un fatto reale che di concreto però non ha portato nulla. E continuare a «leccarsi le ferite» sta facendo più male che bene.